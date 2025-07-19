Для юридической чистоты просто нужно было отменить статью 10 и никаких проблем не было бы, все проблемы исчезли бы, говорит Вениславский (Фото: Верховная Рада Украины / Facebook)

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Radio NV — о смене правительства, ее законности или незаконности, и обновлении Совета национальной безопасности и обороны.

— Считаете ли вы также, что назначение бывшего министра обороны Рустема Умерова на должность секретаря СНБО — это позор?

— Нет, я так не считаю. Я считаю, что это абсолютно адекватное назначение, учитывая те организационные достижения и навыки, которые есть у господина Умерова. Я думаю, что он будет достаточно эффективно руководить Советом национальной безопасности и обороны, который, я хочу напомнить, является фактически координационным органом сектора безопасности и обороны и органом при президенте Украины.