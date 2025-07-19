Разговор NV с Вениславским — о смене правительства «вопреки закону», усталости Шмыгаля и «не ссылке» Умерова в СНБО

19 июля, 09:09
NV Премиум
Поделиться:
Для юридической чистоты просто нужно было отменить статью 10 и никаких проблем не было бы, все проблемы исчезли бы, говорит Вениславский (Фото: Верховная Рада Украины / Facebook)

Для юридической чистоты просто нужно было отменить статью 10 и никаких проблем не было бы, все проблемы исчезли бы, говорит Вениславский (Фото: Верховная Рада Украины / Facebook)

Автор: Власта Лазур

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Radio NV — о смене правительства, ее законности или незаконности, и обновлении Совета национальной безопасности и обороны.

 — Считаете ли вы также, что назначение бывшего министра обороны Рустема Умерова на должность секретаря СНБО — это позор?

— Нет, я так не считаю. Я считаю, что это абсолютно адекватное назначение, учитывая те организационные достижения и навыки, которые есть у господина Умерова. Я думаю, что он будет достаточно эффективно руководить Советом национальной безопасности и обороны, который, я хочу напомнить, является фактически координационным органом сектора безопасности и обороны и органом при президенте Украины.

Реклама

Теги:   Война России против Украины Федор Вениславский Интервью NV Радио NV правительство Отставка Кабмина Денис Шмыгаль Кабмин Юлия Свириденко Рустем Умеров СНБО партия Слуга народа Алексей Чернышов Министерство национального единства

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies