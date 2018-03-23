Порошенко сменил главу Волынской ОГА

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До Савченко главой области был Владимир Гунчик

До Савченко главой области был Владимир Гунчик

В пятницу, 23 марта, президент Украины Петр Порошенко сменил главу Волынской областной госадминистрации.

Новым руководителем области стал Александр Савченко, сообщил он у себя в Twitter.

"Нового главу Волынской областной государственной администрации Александра Савченко я знаю уже 18 лет. Он - профессиональный, решительный, патриотичный и одаренный человек. Его задача - поддержать тенденции начатые господином Владимиром (Гунчиком), обеспечить порядок в области", - написал глава государства.

Ранее сообщалось, что Волынскую ОГА возглавил заместитель президента автогиганта, которым владел Порошенко.

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