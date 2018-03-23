Порошенко сменил главу Волынской ОГА

До Савченко главой области был Владимир Гунчик

В пятницу, 23 марта, президент Украины Петр Порошенко сменил главу Волынской областной госадминистрации.

Новым руководителем области стал Александр Савченко, сообщил он у себя в Twitter.

"Нового главу Волынской областной государственной администрации Александра Савченко я знаю уже 18 лет. Он - профессиональный, решительный, патриотичный и одаренный человек. Его задача - поддержать тенденции начатые господином Владимиром (Гунчиком), обеспечить порядок в области", - написал глава государства.

Нового голову Волинської обласної державної адміністрації Олександра Савченка я знаю вже 18 років. Він - професійна, рішуча, патріотична і обдарована людина. Його завдання - підтримати тенденції започатковані паном Володимиром, забезпечити порядок в області. — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 марта 2018 г.

Ранее сообщалось, что Волынскую ОГА возглавил заместитель президента автогиганта, которым владел Порошенко.