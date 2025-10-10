Выехал вовремя, несмотря на обстрел. Новый прямой поезд Киев-Бухарест сегодня отправился в первый рейс

Первый рейс Киев — Бухарест отправился по маршруту вовремя, несмотря на обстрел (Фото: Алексей Кулеба / Телеграм)

В пятницу, 10 октября, несмотря на ночь массированных обстрелов и комбинированную атаку России по столице, в первый рейс вовремя отправился прямой поезд Киев-Бухарест , который будет курсировать между Украиной, Молдовой и Румынией. Об этом сообщили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

В путешествие сегодня отправились первые сто пассажиров. Новый поезд будет курсировать ежедневно по маршруту Киев — Бухарест через Винницу, Жмеринку, Могилев-Подольский.

Пограничный контроль будет проходить в городах Велчинец и Унгены. Поезд прибывает на главный вокзал столицы Румынии — Gara de Nord.

Из Киева поезд будет отправляться с Центрального вокзала в 06:30 и прибывать в Бухарест в 06:47 следующего дня.

В обратном направлении из Бухареста — отправление с вокзала Gara de Nord в 19:10, прибытие в Киев — в 19:34 следующего дня.

Укрзализныця сообщала, что утром первый поезд Киев — Бухарест отправился в маршрут по расписанию без задержки, несмотря на массированный удар России по столице 10 октября.

По словам Андрея Сибиги, новое железнодорожное сообщение — это не только транспортный маршрут, а «яркий символ общей решимости строить новые мосты дружбы и сближать народы».

Поезд Киев-Бухарест будет способствовать углублению региональной интеграции, мобильности и экономических связей в рамках так называемого Одесского треугольника — формата сотрудничества между Украиной, Молдовой и Румынией, основанного в 2022 году.

Маршрут, который проходит через территорию Молдовы, объединяет столицы трех государств, которые, по словам Сибиги, «разделяют общее видение сильной, мирной и единой Европы».

«Всесторонняя поддержка Румынией Украины в ее борьбе против российской агрессии — от гуманитарной помощи до политической поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины — является важным вкладом в безопасность, стабильность и устойчивость нашего региона», — подчеркнул Сибига.

Министр особо отметил «храбрых и преданных сотрудников Укрзализныци, которые ежедневно добросовестно выполняют свои обязанности, несмотря на огромные вызовы, вызванные полномасштабной войной России ».

«Это утро не стало исключением. Наша сила действительно заключается в наших людях», — подчеркнул министр.

Алексей Кулеба добавил, что даже во время войны Украина продолжает движение вперед — «буквально и символически».

«Благодаря совместным усилиям, транспортная система не только работает, но и открываются новые сообщения», — подчеркнул он.

Ранее в Министерстве развития общин и территорий сообщали, что маршрут поезда будет пролегать через Винницу, Жмеринку, Могилев-Подольский, Велчинец, Унгены, Яссы.

С вокзала в Бухаресте пассажиры могут добраться до аэропорта скоростными электричками, которые курсируют регулярно. Билеты в купейных вагонах стоят около 3800 гривен. Приобрести их можно на официальном сайте или в приложении Укрзализныци.