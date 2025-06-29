Между водой и войной: Афанасьевка стоит в низине, поэтому подрыв россиянами Каховской ГЭС погрузил село в воду (Фото: Александр Медведев/NV)

После подрыва россиянами Каховской ГЭС наводнение едва не смыло село Афанасьевка с карты Николаевской области. NV побывал там, чтобы понять, как местные пережили оккупацию и большой потоп и почему несмотря на все не оставили собственные дворы.

На огороде Валентины Понуренко обильно краснеет клубника. Большие кисти ягод разлеглись вдоль ровных рядов на почве. Женщина срывает их в ладонь, которая становится красной и сразу пахнет сладким.

Понуренко — пенсионерка, раньше работала воспитательницей в детском саду. Делала это прямо здесь, где живет, — в Афанасьевке.



Это село лежит как бы в низине-кармане среди бескрайних полей восточной Николаевщины, в 70 км от областного центра. С двух сторон оно окружено прудами, а еще с одной течет река Ингулец. Воды здесь всегда было много.

