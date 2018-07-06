06 июля 2018, пятница

Парубий анонсировал введение ID-карты нардепа

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ID-карты для депутатов планируют ввести с 2019 года, заявил Парубий
Фото: Андрей Парубий/facebook

ID-карты для депутатов планируют ввести с 2019 года, заявил Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что с 2019 года по парламенте планируют ввести электронные идентификационные карточки для народных депутатов.

По словам Парубия, ID-карта позволит обеспечивать контроль доступа народного депутата на заседание Верховной Рады и комитетов.

"Эта карта будет также удостоверением народного депутата. Самое главное - это будет контроль за голосованием каждого депутата", - отметил он.

Спикер также сказал, что для этого нужно будет оборудовать комитеты и входы в парламент.

 

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