Парубий анонсировал введение ID-карты нардепа

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что с 2019 года по парламенте планируют ввести электронные идентификационные карточки для народных депутатов.
По словам Парубия, ID-карта позволит обеспечивать контроль доступа народного депутата на заседание Верховной Рады и комитетов.
"Эта карта будет также удостоверением народного депутата. Самое главное - это будет контроль за голосованием каждого депутата", - отметил он.
Спикер также сказал, что для этого нужно будет оборудовать комитеты и входы в парламент.
. @AndriyParubiy : благодаря единой ID-карте народного депутата будет обеспечиваться контроль доступа народного депутата в помещения Верховной Рады, контроль за персональным голосованием, эта карта также будет и удостоверением для народного депутата➡️ https://t.co/6ZHu9Iuhq4 pic.twitter. com/rGPrzSFkki- Верховная Рада Украины (@verkhovna_rada) 6 июля 2018 г.
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