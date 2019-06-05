Андерс Аслунд
Вопрос денег. Как миру обуздать Путина?
Александр Гольц
Ближний круг Путина. Кто принимает решения в Кремле
Георгий Тука
Четыре тезиса о договоренностях в Минске
Павел Казарин
Угодить всем. В чем трагедия Владимира Зеленского
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Партия Савченко решила идти на выборы в Раду

Вчера, 15:54
Цей матеріал також доступний українською
Партия Савченко решила идти на выборы в Раду - фото

Надежда Савченко / Facebook

Надежда Савченко провела съезд партии под Верховной Радой

Народный депутат Надежда Савченко объявила об участии своей политсилы Общественно-политическая платформа Надежды Савченко во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом она заявила во время XII партийного съезда, который прошел 5 июня на площади Конституции под Верховной Радой в Киеве.

Решение об участии партии Савченко приняли единогласно. Общественно-политическая платформа Надежды Савченко впервые будет участвовать в парламентских выборах.

«Мы все — равные среди равных. У нас одна Украина. Мы — сила украинского народа в борьбе против старой системы и старых политиков. У нас общая цель — изменение политической системы. Надежда есть», — отметила Савченко.

Партия Савченко предлагает ввести механизм референдумов, реальное народовластие и справедливое распределение ресурсов.

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Теги:   Надежда Савченко Верховная Рада

Спецтема   Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Финансы

Сегодня, 15:13

img
В НБУ не считают риском для финансовой стабильности увеличение инвестиций нерезидентов в ОВГЗ
События

Сегодня, 19:44

img
«Роли распределены, финал известен». Отец Екатерины Гандзюк назвал суд над убийцами «спектаклем»
Политика

Сегодня, 17:21

img
АП засекретила «дорожную карту» по Донбассу

ТОП 3

Политика

Вчера, 17:33

img
«Могу на суржике для вас». Между пресс-секретарем Зеленского и 5 каналом произошла перепалка в Twitter
30892
Политика

Вчера, 14:58

img
Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА
20521
Политика

Вчера, 23:13

img
Порошенко требует от Зеленского объяснений по «директиве» о снятии экономической блокады с Донбасса
11938