Партия Савченко решила идти на выборы в Раду Вчера, 15:54 Цей матеріал також доступний українською Надежда Савченко / Facebook Надежда Савченко провела съезд партии под Верховной Радой Надежда Савченко / Facebook

Народный депутат Надежда Савченко объявила об участии своей политсилы Общественно-политическая платформа Надежды Савченко во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом она заявила во время XII партийного съезда, который прошел 5 июня на площади Конституции под Верховной Радой в Киеве.

Решение об участии партии Савченко приняли единогласно. Общественно-политическая платформа Надежды Савченко впервые будет участвовать в парламентских выборах.

«Мы все — равные среди равных. У нас одна Украина. Мы — сила украинского народа в борьбе против старой системы и старых политиков. У нас общая цель — изменение политической системы. Надежда есть», — отметила Савченко.

Партия Савченко предлагает ввести механизм референдумов, реальное народовластие и справедливое распределение ресурсов.

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.