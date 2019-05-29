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От имени УПЦ КП. Филарет ввел санкции против клирика ПЦУ и требует поддержки Епифания

Вчера, 16:41
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От имени УПЦ КП. Филарет ввел санкции против клирика ПЦУ и требует поддержки Епифания - фото

cerkva.info

Почетный патриарх Филарет

Почетный патриарх Филарет издал указ от имени УПЦ КП с запретом в служении ректора Киевской богословской академии протоиерея Александра Трофимлюка, который также является настоятелем Свято-Покровского собора в Киеве.

В связи с этим, Филарет обратился к митрополиту Киевскому Епифанию с требованием разъяснить ситуацию вокруг Свято-Покровского собора (Соломенский район Киева) и его настоятеля.

"Мне стало известно, что Покровская церковь Киева (на Соломенке) из-за протоиерея Александра Трофимлюка, запрещенного мной в священнослужении, выходит из моего подчинения как правящего архиерея Киева, подтвержденного решением Священного синода от 5 февраля 2019 года, и переходит вместе с приходом в Ваше подчинение без отпускной грамоты. Приняли Вы этот приход или нет, - мне неизвестно", - говорится в письме Филарета.  

При этом он указал, что если глава ПЦУ принял приход "без согласия правящего архиерея", то это означает нарушение канонического порядка в переходе духовенства с одной епархии в другую.

"Я думаю, что Вы как предстоятель должны поддерживать, и думаю, что в действительности поддерживаете канонический порядок и архиерейскую присягу, данную при епископской хиротонии - "не принимать в свою епархию без отпускной грамоты", - добавил  Филарет.

Указ с запретом священнослужения протоиерею Трофимлюку Филарет издал во вторник, 28 мая.

Свое решение Филарет мотивировал нарушением со стороны Трофимлюка присяги священника, после его заявления о том, что он будет осуществлять служение только согласно распоряжениям руководства ПЦУ.

В свою очередь, Трофимлюк указал, что он клирик Православной церкви Украины, а УПЦ КП прекратила деятельность 15 декабря 2018 года.

"Как клирик Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) какие-либо распоряжения, опубликованные от имени УПЦ-КП, считаю недействительными", - отметил протоирей.

Трофимлюк считается соратником митрополита Епифания и пользуется его поддержкой.

Теги:   Митрополит Епифаний УПЦ КП ПЦУ Филарет

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