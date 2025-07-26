NV с помощью экспертов и военных проанализировал сильные и слабые стороны Александра Сырского, который уже почти полтора года возглавляет ВСУ.

26 июля Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому исполняется 60 лет. Эту дату он встречает во время, когда на плечах украинского войска — сложная оборона на многих направлениях, сопровождающаяся нехваткой людей в армии и неопределенной ситуацией с военной помощью от западных партнеров Украины.

Сырский возглавляет вооруженные силы уже около полутора лет. Его назначение после скандальной отставки Валерия Залужного вызвало неоднозначную реакцию экспертов и медиа. Ведь, с одной стороны, генерала хвалили за руководство обороной Киева и успешную операцию по освобождению Харьковщины. Но с другой — критиковали за тяжелую оборону Бахмута, которая стоила Силам обороны многих жизней. А издание The New York Times вообще написало, что после этой битвы в армии за Сырским закрепилось прозвище «мясник».

Каким же на самом деле оказался Сырский на посту главнокомандующего ВСУ? Ко дню его юбилея NV решил подвести итоги и собрал оценки военных экспертов и бойцов Сил обороны.