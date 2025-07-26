«Он всегда говорит президенту «да». В чем плюсы и минусы главнокомандующего Сырского — анализ NV к 60-летию главы ВСУ

26 июля, 07:44
NV Премиум
Поделиться:
Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (Фото: Oksana Parafeniuk / For The Washington Post via Getty Images)

Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (Фото: Oksana Parafeniuk / For The Washington Post via Getty Images)

x1
0:00
-
16:14
Автор: Наталья Роп

NV с помощью экспертов и военных проанализировал сильные и слабые стороны Александра Сырского, который уже почти полтора года возглавляет ВСУ.

26 июля Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому исполняется 60 лет. Эту дату он встречает во время, когда на плечах украинского войска — сложная оборона на многих направлениях, сопровождающаяся нехваткой людей в армии и неопределенной ситуацией с военной помощью от западных партнеров Украины.

Реклама

Сырский возглавляет вооруженные силы уже около полутора лет. Его назначение после скандальной отставки Валерия Залужного вызвало неоднозначную реакцию экспертов и медиа. Ведь, с одной стороны, генерала хвалили за руководство обороной Киева и успешную операцию по освобождению Харьковщины. Но с другой — критиковали за тяжелую оборону Бахмута, которая стоила Силам обороны многих жизней. А издание The New York Times вообще написало, что после этой битвы в армии за Сырским закрепилось прозвище «мясник».

Каким же на самом деле оказался Сырский на посту главнокомандующего ВСУ? Ко дню его юбилея NV решил подвести итоги и собрал оценки военных экспертов и бойцов Сил обороны.

Теги:   Война России против Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Александр Сырский Владимир Зеленский Украинская армия Реформы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies