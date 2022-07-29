Новым замглавы МИД стал бывший посол в Чехии Перебийнис
Евгений Перебийнис (Фото:Yevhen Perebyinis / pixabay)
Кабинет министров Украины на заседании в пятницу назначил бывшего посла в Чехии Евгения Перебийниса замминистра иностранных дел.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
9 июля президент Владимир Зеленский уволил Перебийниса с должности посла Украины в Чехии.
Евгений Перебийнис возглавлял дипломатическое представительство Украины в Чехии с 2017 года, то есть пять лет, в то время как послы обычно возвращаются из страны через четыре.
По данным немецких СМИ, на должность замминистра иностранных дел претендовал также недавно уволенный посол в Германии Андрей Мельник.
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