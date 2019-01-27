Нардепа Юрия Деревянко выдвинули кандидатом в президенты Украины 27 января, 18:07 547 Цей матеріал також доступний українською Facebook/Юрий Деревянко Юрий Деревянко Facebook/Юрий Деревянко

Внефракционного народного депутата Юрия Деревянко выдвинули кандидатом в президенты Украины на внеочередном съезде политической партии Воля.



Об этом сообщили на официальной странице Юрия Деревянко в Facebook.



Деревянко также является членом совета партии.

Юрий Деревянко родился 7 мая 1973 года в городе Надворная Ивано-Франковской области.

В 1996 окончил Киевский экономический университет и получил диплом магистра по специальности Учет и аудит.

Занимался предпринимательством. Является основателем компаний Фарматек, Энергокомплект, Борисфен-Лютес и других.

В 2006 году Деревянко продал свои доли в компаниях. 13 ноября 2017 года был вызван в Генеральную прокуратуру Украины по делу о неуплате налогов. Генпрокуратура предложила ему заплатить около 62 млн грн налогов в обмен на снятие обвинения.

В 2006 году начал свою политическую деятельность накануне выборов в Верховную Раду.

Был соратником Саакашвили. 19 апреля 2017 года Воля, к которой принадлежит Деревянко, объединилась с политической силой Саакашвили Движение новых сил.

24 декабря 2018 года Деревянко заявил о выходе из политического партнерства с Саакашвили.

Сейчас возглавляет подкомитет по вопросам контроля за соблюдением законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции органами госвласти и местного самоуправления Комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Ранее сообщалось, что счета избирательных фондов открыли только пять кандидатов в президенты.