Нардепа Юрия Деревянко выдвинули кандидатом в президенты Украины
Внефракционного народного депутата Юрия Деревянко выдвинули кандидатом в президенты Украины на внеочередном съезде политической партии Воля.
Об этом сообщили на официальной странице Юрия Деревянко в Facebook.
Деревянко также является членом совета партии.
Юрий Деревянко родился 7 мая 1973 года в городе Надворная Ивано-Франковской области.
В 1996 окончил Киевский экономический университет и получил диплом магистра по специальности Учет и аудит.
Занимался предпринимательством. Является основателем компаний Фарматек, Энергокомплект, Борисфен-Лютес и других.
В 2006 году Деревянко продал свои доли в компаниях. 13 ноября 2017 года был вызван в Генеральную прокуратуру Украины по делу о неуплате налогов. Генпрокуратура предложила ему заплатить около 62 млн грн налогов в обмен на снятие обвинения.
В 2006 году начал свою политическую деятельность накануне выборов в Верховную Раду.
Был соратником Саакашвили. 19 апреля 2017 года Воля, к которой принадлежит Деревянко, объединилась с политической силой Саакашвили Движение новых сил.
24 декабря 2018 года Деревянко заявил о выходе из политического партнерства с Саакашвили.
Сейчас возглавляет подкомитет по вопросам контроля за соблюдением законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции органами госвласти и местного самоуправления Комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.
Ранее сообщалось, что счета избирательных фондов открыли только пять кандидатов в президенты.