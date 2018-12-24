Нардеп Деревянко решил уйти из партии Саакашвили Сегодня, 20:01 135 Цей матеріал також доступний українською Фото: Юрий Деревянко via Facebook Юрий Деревянко примерил образ Стива Джобса

Внефракционный народный депутат Юрий Деревянко объявил 24 декабря о выходе из политической силы Рух новых сил Михеила Саакашвили.

По его словам, причиной прекращения партнерства с Саакашвили стало принципиальное расхождение в приоритетах: "Для Саакашвили делом его жизни является Грузия, но для меня приоритет - это Украина".

"Один поезд не может ехать в двух разных направлениях. Поэтому дальше наша команда будет двигаться самостоятельно", - сообщил нардеп в Facebook.

Деревянко отметил, что будет строить свою политическую карьеру в партии Воля, а Саакашвили пожелал "политических побед в родной ему Грузии".