Нардеп Деревянко решил уйти из партии Саакашвили
Внефракционный народный депутат Юрий Деревянко объявил 24 декабря о выходе из политической силы Рух новых сил Михеила Саакашвили.
По его словам, причиной прекращения партнерства с Саакашвили стало принципиальное расхождение в приоритетах: "Для Саакашвили делом его жизни является Грузия, но для меня приоритет - это Украина".
"Один поезд не может ехать в двух разных направлениях. Поэтому дальше наша команда будет двигаться самостоятельно", - сообщил нардеп в Facebook.
Деревянко отметил, что будет строить свою политическую карьеру в партии Воля, а Саакашвили пожелал "политических побед в родной ему Грузии".