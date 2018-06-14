Москаль про Крым: Он был для Украины чужим

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль считает, что Крым для материковой Украины был чужой.

Об этом Москаль заявил в интервью изданию Обозреватель.

"Он был для Украины чужим. Крым для Украины - это была такая оффшорная зона, где отмывалось все награбленное, краденое. Все в землю превращалось, в кучку земли. Строились дома, дворцы, на лето туда приезжали "верхи" - все, кто имел деньги. Как и проститутки", - завил Москаль.

Москаль считает, что о Крыме вспоминали в июле и в августе, а 1 сентября о нем все забывали.

"Верховная Рада кричала, что землю незаконно скупают, дома строят, но ни одна проверка ничего не находила. Когда я там работал, было около десяти проверок Генпрокуратуры без результатов. Потом пришли русские, за месяц все национализировали", - добавил губернатор.

В 1997-2000 годах Москаль занимал пост начальника Главного управления МВД Украины в Крыму и одновременно заместителя министра внутренних дел.

Автономная Республика Крым была незаконно отторгнута от Украины весной 2014 года в результате спланированной Москвой спецоперации по общей дестабилизации страны после Революции Достоинства.

Верховная Рада официальной датой начала оккупации полуострова войсками Российской Федерации установила 20 февраля 2014 года.