Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в понедельник, 10 ноября, опубликовало первые аудиозаписи по делу о масштабной коррупции в энергетике.

В видео сказано, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят операцию под названием Мидас. Работа длится 15 месяцев, проведено более 70 обысков, к которым привлечены все детективы НАБУ.

«Разоблачена высокоуровневая преступная организация в сферах энергетики и обороны. Коррупция в энергетике, отмывание средств, незаконное обогащение», — сказано в сообщении.

На распространенных аудиозаписях обсуждаются «откаты» в Минэнерго и Энергоатоме, заявляет НАБУ.

Позже в НАБУ также сообщили детали дела. По данным следствия, в преступную организацию входили действующие и бывшие должностные лица энергетической сферы, известный бизнесмен, бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности НАЭК Энергоатом и другие лица.

Преступная организация систематически требовала откаты от контрагентов Энергоатома в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. В НАБУ считают, что фактическое управление Энергоатомом осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами — «смотрящими».

Утром 10 ноября УП со ссылкой на источники написала об обысках НАБУ у бизнесмена, совладельца студии Квартал 95 и давнего соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича. Сообщается, что бизнесмен выехал из Украины за несколько часов до обысков.

Нардеп Ярослав Железняк сообщал также об обысках у министра юстиции Украины, бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании Энергоатом.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ впоследствии заявили о разоблачении масштабной коррупции в сфере энергетики, участники которой выстроили схему влияния на Энергоатом. Правоохранители не уточнили дополнительных деталей.

По данным источников NV, обыски у Миндича и Галущенко проходят по одному делу о коррупции в энергетике.