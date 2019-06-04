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Мендель прокомментировала слухи о назначении ее на должность по требованию США

4 июня, 14:43
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Мендель прокомментировала слухи о назначении ее на должность по требованию США - фото

Facebook / Iuliia Mendel

Владимир Зеленский и Юлия Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала слухи о назначении ее на должность по требованию США.

Мендель заявила, что пост одного из журналистов в соцсетях о якобы ее назначении на должность пресс-секретаря по требованию США, является смешным.

«Вообще, нет. Я узнала об этом посте от своего друга — журналиста из Полтавы. Он спросил меня, правда ли это. Я воспринимаю эти слова с очень большим смехом, потому что описание Осадчука (автор поста — Ред.), как и описание сайта „Страна“, настолько далек от меня, что тут невозможно не смеяться», — заявила Мендель изданию Йод. Медиа.

3 июня президент Зеленский своим указом назначил журналистку Юлию Мендель пресс-секретарем главы государства.

В интервью СМИ Мендель рассказала, что о конкурсе на должность пресс-секретаря президента она узнала в Копенгагене.

Резюме она подала в пятницу вечером, а уже в субботу ей позвонили и пригласили на собеседование.

Теги:   Владимир Зеленский США Юлия Мендель

Спецтема   Зеленский — новый президент

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