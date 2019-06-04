Мендель: Цеголко ни разу не взял трубку, когда я ему звонила, — я постараюсь брать 4 июня, 13:33 Цей матеріал також доступний українською Юлия Мендель / Facebook Юлия Мендель Юлия Мендель / Facebook

Спикер президента Украины Юлия Мендель заявила, что команда Владимира Зеленского будет руководствоваться другими принципами работы с СМИ, в отличие от администрации Петра Порошенко.

Мендель заявила, что отныне журналисты могут ожидать частое общение и брифинги.

«Мой предшественник (Святослав Цеголко, — Ред.) ни разу не взял трубку, когда я ему звонила. Хотя я звонила и как представитель Интера, и как представитель 112-го, и как представитель Тhe New York Times, и как представитель Всемирного банка. Он никогда не брал трубку. Я постараюсь ее брать», — заверила она в интервью изданию Йод Медиа.

Мендель добавила, что у Зеленського есть все шансы стать самым открытым президентом в истории.

«Владимир хочет сделать как можно более эффективной свою пятилетку, потому что она у него будет одна. Для того, чтобы быть открытым к медиа, у президента будет спикер, которая будет транслировать позицию Владимира Зеленского и объяснять взгляд на события, которые происходят …», — заявила Мендель.

3 июня президент Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем Юлию Мендель.

Она ранее работала на телеканалах ICTV, Эспрессо, и Интер. Также она писала для украинского Forbes и американского Politico. Последние несколько лет она сотрудничала с The New York Times.