Экс-глава Укрбуда Микитась пытался подкупить мэра Днепра Филатова за 22 млн евро — НАБУ 18 октября, 18:22 Максим Микитась (Фото:Максим Микитась / Facebook)

Бывшего народного депутата и экс-президента строительной компании Укрбуд Максима Микитася задержали во вторник, 18 октября, по подозрению во взяточничестве.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в октябре 2022 года экс-нардеп предложил мэру Днепра Борису Филатову 22 млн евро за то, чтобы Европейский банк реконструкции и развития заключил с подконтрольными экс-нардепу компаниями контракт на строительство метро в Днепре вне конкурса. Решается вопрос о том, чтобы сообщить ему о подозрении.



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В пресс-службе НАБУ заявили, что это одна из рекордных сумм предлагаемой взятки. Детективы начали расследование после заявления Филатова. В бюро уточнили, что бывший нардеп раньше был топ-должностным лицом компании Укрбуд и является обвиняемым в другом деле по факту завладения 81 млн грн средств Нацгвардии.

Имя подозреваемого правоохранители не называют, но речь, вероятно, о Максиме Микитасе, сообщает журналист Олег Новиков.