Луценко анонсировал передачу дела Добкина в суд

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что в скором будущем народному депутату Украины Михаилу Добкину вручат обвинительный акт.
Луценко считает, что уголовное дело передадут в суд до начала следующей недели, передает Интерфакс-Украина.
"Михаил Добкин... Наконец ознакомился с материалами дела и он, и те, кто проходят с ним в деле. В пятницу или в понедельник-вторник следующие им будут предъявлены обвинительные акты, и дело идет в суд", - заявил Луценко.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины вручила нардепу Михаилу Добкину подозрение по статье о мошенничестве и превышении служебных полномочий. Речь идет о завладении 78 га земли в Харькове стоимостью свыше 220 млн грн.
13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение его депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности, а также одобрила задержание и арест.
15 июля Печерский районный суд Киева постановил взять Добкина под стражу на 60 дней и установил в качестве альтернативы сумму залога сначала в 150 млн грн, а позже сократил ее втрое.
Соратники Добкина внесли за него залог, сейчас он на свободе.
В то же время Печерский райсуд Киева арестовал имущество Добкина: два жилых дома, два автомобиля Toyota Land Cruiser, 2007 и 2013 годов, а также - земельный участок площадью 0,0083 га и винный погреб.
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