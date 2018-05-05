Ляшко прокомментировал обвинения НАБУ

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Ляшко считает обвинения
Фото: Олег Ляшко via Facebook

Ляшко считает обвинения "политическим заказом"

Глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко опроверг обвинения Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отмывании 2,2 миллионов гривен.

Народный депутат назвал "лживой" информацию о том, что он фиктивно продал машину. Ляшко также обвини НАБУ в "выполнении политического заказа.

"НАБУ, выполняя политический заказ из известного посольства, распространяет лживую информацию о том, что я якобы фиктивно продал свою машину. Это полная глупость! Я свое авто продал в 2015 году, с того времени его у меня нет и я им не пользуюсь, деньги от продажи я задекларировал", - заявил Ляшко.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины получило разрешение суда на изучение документов о перерегистрации автомобиля Mercedes-Benz S 500L лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.

В постановлении указывается, что подозреваемый является народным депутатом, избранным в многомандатном округе по спискам Радикальной партии. В то же время сам Ляшко в декларации 2015 года указал многочисленные объекты недвижимости и 2 245 500 грн в качестве доходов от отчуждения движимого имущества.

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