Последняя зима для российского газа. Как Европа готовится сбросить газовые узы России — интервью с Ланой Зеркаль 26 августа, 18:22 Эксклюзив НВ Это последняя зима, когда у Путина будут рычаги для газового шантажа (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Лана Зеркаль, советник министра энергетики Украины, рассказала в эфире Радио НВ, как Европа готовится к прохождению отопительного сезона, имеющего шанс стать последним, на который влияние будет иметь РФ.

— Я начну с истории с Запорожской АЭС. Мы с вами раньше говорили, что у Украины отличные перспективы по экспорту электроэнергии, в то же время то, что происходит сейчас на юге, иначе как ядерным терроризмом назвать сложно. Сегодня, я так понимаю, в ЗАЭС внештатные ситуации. В результате действий оккупантов впервые в истории произошло полное отключение АЭС от энергосети. Начну с вопроса безопасности: к каким последствиям могут привести эти события?

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— Это объект повышенного риска, с ним не стоит обращаться столь безумно. Действительно, в этом безумии есть определенный смысл, потому что они повышают ставки, поскольку на следующую неделю запланирован визит миссии МАГАТЭ. Сейчас решаются все логистические маршруты, как они будут проезжать. И несмотря на то, что россияне согласились на заезд миссии через территорию Украины, они сейчас искусственно создают все условия для того, чтобы миссия не доехала до объекта, учитывая ситуацию вокруг него.

— Насколько это серьезный удар по энергосистеме Украины?

— Сейчас энергосистема Украины работает стабильно, единственное, что мы тогда уже начнем сжигать уголь, который запасаем на зимний период. Поэтому они также преследуют в этом свои цели, связанные с тем, чтобы всех поставить на колени и сделать ситуацию критической в зимний период. Потому что мы сейчас специально накапливаем уголь для прохождения зимнего периода, а ввиду отсутствия Запорожской станции в нашей системе, если эта ситуация будет продолжаться, мы будем вынуждены сжигать немного больше угля, чем планировали.

— А смогут ли россияне переподключить станцию к своей сети через, например, оккупированный Крым или захваченный Мариуполь?

— Нет, не смогут, сейчас это физически невозможно. Это было сложно, а сейчас невозможно.

— Как это скажется на том, о чем я упоминал, экспорт украинской электроэнергии за границу? Это был и, возможно, есть компенсирующий механизм с пониманием, что нам нужны деньги на закупку газа, на закупку того же угля. Отразится ли это на экспортных возможностях Украины?

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