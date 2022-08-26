Последняя зима для российского газа. Как Европа готовится сбросить газовые узы России — интервью с Ланой Зеркаль
Это последняя зима, когда у Путина будут рычаги для газового шантажа (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Лана Зеркаль, советник министра энергетики Украины, рассказала в эфире Радио НВ, как Европа готовится к прохождению отопительного сезона, имеющего шанс стать последним, на который влияние будет иметь РФ.
— Я начну с истории с Запорожской АЭС. Мы с вами раньше говорили, что у Украины отличные перспективы по экспорту электроэнергии, в то же время то, что происходит сейчас на юге, иначе как ядерным терроризмом назвать сложно. Сегодня, я так понимаю, в ЗАЭС внештатные ситуации. В результате действий оккупантов впервые в истории произошло полное отключение АЭС от энергосети. Начну с вопроса безопасности: к каким последствиям могут привести эти события?
— Это объект повышенного риска, с ним не стоит обращаться столь безумно. Действительно, в этом безумии есть определенный смысл, потому что они повышают ставки, поскольку на следующую неделю запланирован визит миссии МАГАТЭ. Сейчас решаются все логистические маршруты, как они будут проезжать. И несмотря на то, что россияне согласились на заезд миссии через территорию Украины, они сейчас искусственно создают все условия для того, чтобы миссия не доехала до объекта, учитывая ситуацию вокруг него.
Гендиректор МАГАТЭ заявил о желании срочно посетить ЗАЭС
— Насколько это серьезный удар по энергосистеме Украины?
— Сейчас энергосистема Украины работает стабильно, единственное, что мы тогда уже начнем сжигать уголь, который запасаем на зимний период. Поэтому они также преследуют в этом свои цели, связанные с тем, чтобы всех поставить на колени и сделать ситуацию критической в зимний период. Потому что мы сейчас специально накапливаем уголь для прохождения зимнего периода, а ввиду отсутствия Запорожской станции в нашей системе, если эта ситуация будет продолжаться, мы будем вынуждены сжигать немного больше угля, чем планировали.
— А смогут ли россияне переподключить станцию к своей сети через, например, оккупированный Крым или захваченный Мариуполь?
— Нет, не смогут, сейчас это физически невозможно. Это было сложно, а сейчас невозможно.
— Как это скажется на том, о чем я упоминал, экспорт украинской электроэнергии за границу? Это был и, возможно, есть компенсирующий механизм с пониманием, что нам нужны деньги на закупку газа, на закупку того же угля. Отразится ли это на экспортных возможностях Украины?
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