Кривоноса назначили главой комиссии, которую ранее возглавлял Гладковский Вчера, 18:57 377 Цей матеріал також доступний українською АП Сергей Кривонос и Петр Порошенко АП

Президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Кривоноса председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Соответствующий указ №114 / 2019 обнародован на сайте президента.

"Ввести в персональный состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Кривоноса Сергея Григорьевича - заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, определив его председателем Комиссии", - говорится в документе.

Напомним, что в марте Петр Порошенко назначил Сергея Кривоноса первым заместителем секретаря СНБО. До этого Кривонос был первым заместителем командующего Сил специальных операций Вооруженных сил и кандидатом в президенты.

Ранее должность первого замсекретаря СНБО и главы комиссии занимал Олег Гладковский. Гладковского уволили из СНБО после обнародования журналистского расследования о масштабной коррупции в оборонной сфере, которую возглавил сын Гладковского.