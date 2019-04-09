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Кривоноса назначили главой комиссии, которую ранее возглавлял Гладковский

Вчера, 18:57
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Кривоноса назначили главой комиссии, которую ранее возглавлял Гладковский - фото

АП

Сергей Кривонос и Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Кривоноса председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Соответствующий указ №114 / 2019 обнародован на сайте президента.

"Ввести в персональный состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Кривоноса Сергея Григорьевича - заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, определив его председателем Комиссии", - говорится в документе.

Напомним, что в марте Петр Порошенко назначил Сергея Кривоноса первым заместителем секретаря СНБО. До этого Кривонос был первым заместителем командующего Сил специальных операций Вооруженных сил и кандидатом в президенты.

Ранее должность первого замсекретаря СНБО и главы комиссии занимал Олег Гладковский. Гладковского уволили из СНБО после обнародования журналистского расследования о масштабной коррупции в оборонной сфере, которую возглавил сын Гладковского.

Теги:   Олег Гладковский Петр Порошенко СНБО

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