«Второй срок Зеленского в руках ВСУ». Кто может с ним конкурировать — Ермак, жена, Залужный, Притула или Арестович. Интервью с Давыдюком

30 июля, 18:00
Эксклюзив НВ
Украинский политолог Николай Давыдюк (Фото:Дмитрий Ларин / Николай Давидюк via Facebook)

Украинский политолог Николай Давыдюк (Фото:Дмитрий Ларин / Николай Давидюк via Facebook)

Автор: Роман Кравец

Как война изменила политическое пространство, и кто может конкурировать с действующим президентом Владимиром Зеленским и его командой на следующих выборах, Роман Кравец в эфире Радио НВ выяснял с политологом Николаем Давыдюком.

https://www.youtube.com/watch?v=bBNx7crjd44

— Есть часть людей из бывшей команды президента, которые сейчас пытаются «вливать» в уши журналистам, что глава ОП Андрей Ермак может быть кандидатом на следующих президентских выборах как преемник Зеленского? Каков потенциал у Ермака?

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— Если говорить об окружении Зеленского относительно следующего кандидата в президенты, то я больше верю в Елену Зеленскую, чем в любого другого. Запрос на женщину растет, «родина мать» кристаллизовалась в эту войну. Как реагировали на фотографию Лейбовиц в Vogue? Супердискуссия, у каждого свое мнение — это современная или архаическая Украина.

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Я вижу электорально больше у нее шансов, если Зеленский говорит «я устал» — манипулирует уже четвертый год. Моделируем разные ситуации — он почему-то не идет. Тогда я вижу у Елены Зеленской больше шансов, чем у любого другого из окружения и команды Зеленского.

Если говорить об Ермаке, то это может быть кулуарная история. Зеленский — это у нас Рейган. После Рейгана [президентом США] стал руководитель его спецслужб Буш-старший. Но я пока в это очень слабо верю. Думаю, что это большее нагнетание окружения, которое могло выпасть через Ермака.

Во-первых, я не вижу сейчас у Зеленского желания не уходить. То есть, наоборот, он полон сил и хочет, и он это демонстрирует всем своим и телом, и умом, и политическими заявлениями. Герой в развитии и еще пытается что-то завоевать, что-то сделать.

Все будет определяться тем, когда завершится война и стихнет эмоциональный фон. Важно пойти по процедуре. Зеленского это может пугать, потому что рейтинг может просесть. Или наоборот — кристаллизоваться до заоблачного [уровня].

Поведение украинцев будет определяться эмоцией финала войны. Если это будет драйв и надежда, один результат. Если будет угнетение и депрессия — совсем другой результат. Зеленский тогда выйдет либо как президент, ассоциирующийся с плохой войной и мы не хотим его видеть, либо наоборот — мы благодарны ему за победу и хотим масштабировать этот результат.

Реальный результат Зеленского-политика зависит от бойцов ВСУ на поле боя.

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Владимир Зеленский Выбори Президент Радио НВ Сергей Притула Елена Зеленская Андрей Ермак Михаил Подоляк Алексей Арестович Валерий Залужный Виталий Ким Николай Давидюк

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