Керченский мост строится в никуда - авторитетный историк

Историк Сергей Плохий: географию не изменить и Крым всегда будет тяготеть к Украине

Если официальный Киев успешно реализует свои европейские амбиции, то Крым может снова переориентироваться на Украину, убежден историк Сергей Плохий, директор Украинского научного института в Гарварде и лауреат Шевченковской премии 2018 года.

В интервью журналу Новое Время Плохий напоминает, что полуострова экономически, культурно, политически всегда тяготеют к материку, и именно поэтому Крым исторически оказался в составе Украины.

"И эта география не изменилась, - подчеркивает историк. - Мост, который строится россиянами,- мост в никуда. Северный Кавказ, культурно и экономически, менее привлекательный регион для крымчан, чем, например, центр или юг Украины".

Поэтому если в Украине состоится успешный европейский проект, то и Крым "в какой‑то форме будет ориентирован на Украину", убежден ученый.

С другой стороны, признает он, Крым так же сильно интегрирован в российское самосознание и идентичность, как и в украинские.

Главную причину такой тесной связи Плохий видит в проигранной Крымской войне. "Проигрыши оставляют наибольшие раны в исторической памяти обществ. Вокруг крымского поражения построили огромный культ Севастополя как города российской славы, и таким он вошел сначала в имперские, а потом и советские учебники", - напоминает историк.

К тому же, добавляет Плохий, по условиям мира Россия не могла иметь в Крыму военный флот или военизированные подразделения, зато Крым превратили в летнюю столицу империи. "Туда едет царь, там строят дворцы, за царем едет средний класс, интеллигенция - тот же Чехов, и возникает целый пласт русской культуры, связанной с Крымом", - поясняет ученый.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №10 от 15 марта 2018 года.