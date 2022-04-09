Месяц в оккупации. Как село Микуличи под Киевом спасалось от голода, пока россияне стаскивали награбленное в лес — репортаж НВ 9 апреля, 09:30 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською Российский лагерь в лесу под Микуличами (Фото:Ярослава Вольвач)

В поселке Микуличи, что в Киевской области, осталось менее 1500 жителей — против 2500 до войны. Сейчас они организовали гуманитарный штаб, а в оккупации — работали на ферме под дулами автоматов.

Микуличи — село в Бучанском районе Киевской области. Между Бородянкой и Немешаевым. Российские танки вошли сюда в конце февраля. В оккупации поселок был целый месяц.

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11 марта россияне сорвали эвакуацию местных жителей в Житомир. 12 автобусов, поехавших тогда в Микуличи, российские военные просто остановили на блокпосту. Им приказали развернуться и уехать. Людей, пытавшихся выезжать из этих населенных пунктов, россияне обстреливали.

Микуличи: как село на Киевщине выживало в оккупации https://www.youtube.com/embed/Qy79TTydLGI

Разрушенный дом в Микуличах / Фото: НВ / Александр Медведев

Вывезти людей из Микуличей и соседних селений удалось дважды, рассказывает сельский голова Петр Перевозник. Эвакуация проходила очень тяжело. «У нас в Немешаевской общине 16 000 населения. Мы вывезли в 2000. Но многие уже не выдерживали, и люди сами колонны организовывали. Кого-то возвращали. Первые машины были расстреляны. Последняя была колонна — уезжал староста села Козинцы с семьей. И застрелили его сына. Беспричинно — просто так. Я вот ехал несколько дней назад, стоят жигули и четыре трупа. А на трупы еще ставили растяжки — пока не придут минеры, ничего с ними сделать нельзя», — говорит он.

Разрушенный дом в Микуличах / Фото: НВ / Александр Медведев

Несколько раз мужчина вспоминает одну и ту же историю — оккупанты застрелили женщину, которая вышла на перрон и пыталась поймать связь. В этот момент колонна российской техники пошла через Клавдиево-Тарасово — другой поселок неподалеку.

Разрушенный дом в Микуличах / Фото: НВ / Александр Медведев

Доподлинно неизвестно, сколько людей погибло за время оккупации в Микуличах. Петр Перевозник говорит, что сейчас официально известно о семи погибших, еще два человека считаются пропавшими без вести. «Было, что мирное население просто заходили и стреляли, 5 человек у нас застрелили таким образом. Это только в Микуличах, — утверждает сельский голова. Он добавляет, что это, возможно, неокончательные подсчеты.

Разрушенный дом в окрестностях поселка Микуличи / Фото: НВ / Александр Медведев

Местные жители рассказывают, что российская техника с начала марта стояла в окрестностях села. Россияне ходили по домам, просили есть. Потом — начали приходить с «обысками» — выносили ценные вещи, людей раздевали догола, ища татуировки или следы от бронежилетов.

Разрушенный дом в окрестностях поселка Микуличи / Фото: НВ / Александр Медведев

Сельский голова утверждает, что просил местное население не «делать глупостей». То есть спрятаться в укрытие и не провоцировать оккупантов. «Мы наделали коктейлей молотова, я не знаю, сколько, мы, наверное, могли дать „оригинальный“ ответ. Но я ходил и людей просил, чтобы никто не делал глупостей. Их задача была не провоцировать врага. Вторая задача — по возможности бежать», — объясняет он.

Разрушенный дом в окрестностях поселка Микуличи / Фото: НВ / Александр Медведев

Местных жителей оккупанты пугали гуманитарной катастрофой — проще говоря, голодом. Но в деревне гордятся тем, что до этого не дошло и рекомендуют зайти на местную ферму. Ферма принадлежит Немешаевскому агротехническому колледжу. В начале российского вторжения жители деревни прятались в укрытиях и кормить поголовье коров было некому. «Все по подвалам были и коровы начали падать», — рассказывает Леонид Терненко. Его здесь называют управляющим, до войны мужчина был частным предпринимателем и занимался автоперевозками. Именно он с другими односельчанами пошел к россиянам — просить, чтобы те не стреляли, пока кормят коров.

Ферма в поселке Микуличи / Фото: НВ / Ярослава Вольвач

«Мы пришли спасать ферму от российской нечисти. Живность вся была в поле, мы там ее собрали — телят, коров. И загнали в загоны. Дизельную установку притащили, поставили. Люди, пришедшие нам помогать, никогда в жизни коров не доили. Все с высшим образованием», — говорит он. В поле, у фермы, тогда стояло несколько десятков танков, а россияне приходили с автоматами за молоком. «Слава богу здесь все выжили», — говорит Леонид. И добавляет: «Все время оккупации наша община выживала за счет этих коров, молока. Удержали это поголовье, поддержали это население».

Российские блиндажи в лесу под Микуличами / Фото: НВ / Александр Медведев

Правда, долго российские танки в поле не стояли, в начале марта оккупанты решили переместиться в более защищенное место и выбрали лес на другой окраине поселка. Здесь они организовали свой лагерь, показывает в сторону леса местный житель Максим.

Российский лагерь в лесу возле Микуличей / Фото: НВ / Александр Медведев

Российский лагерь под Микуличами / Фото: НВ / Александр Медведев

Сельский голова Микуличей подтверждает, что именно здесь окопались российские оккупанты. По его данным, здесь они заряжали свое вооружение, выезжали поближе к населенному пункту и обстреливали Бучу, Гостомель, Ирпень.

Уничтоженная техника россиян / Фото: НВ / Александр Медведев

Российский лагерь в лесу возле Микуличей / Фото: НВ / Александр Медведев

Уничтоженная техника россиян / Фото: НВ / Александр Медведев

Предварительный осмотр лагеря россиян это подтверждает. Здесь остались блиндажи, техника, их личные вещи. Отдельно оккупанты выкопали яму для того, что они украли из домов и магазинов. Некоторая техника совсем новая. Сейчас она вся разбита. Местные считают, что разбили ее сами россияне — чтобы она не досталась ВСУ.

Обувь российских военных / Фото: НВ / Александр Медведев

Лагерь россиян в лесу под Микуличами / Фото: НВ / Ярослава Вольвач

Лагерь российских военных под Микуличами / Фото: НВ / Александр Медведев

Лагерь российских военных / Фото: НВ / Александр Медведев

Обеденный стол россиян / Фото: НВ / Александр Медведев

Российская техника / Фото: НВ / Александр Медведев

Вероятно украденные телевизоры / Фото: НВ / Ярослава Вольвач

Резиновые сапоги / Фото: НВ / Ярослава Вольвач

Туалет, сделанный россиянами в лесу под Микуличами / Фото: НВ / Ярослава Вольвач

Вероятно украденные пылесос и телевизор / Фото: НВ / Ярослава Вольвач

Вероятно украденные бутылка вина и пульт от телевизора / Фото: НВ / Ярослава Вольвач

Недоеденный суп в лагере россиян в лесу под Микуличами / Фото: НВ / Ярослава Вольвач

Наибольшие разрушения получили именно дома, которые располагались неподалеку от позиций россиян. Мы насчитали несколько десятков поврежденных построек, однако сколько их всего, пока не знают даже в сельсовете.

Микуличи, разрушенная школа / Фото: НВ / Александр Медведев

Сейчас в селении пытаются закрыть критические потребности населения. В центре Микуличей работает гуманитарный штаб. Здесь местные перераспределяют помощь, прибывающую из других городов. Учет ведет Светлана. Она объясняет, что сотрудники штаба прошлись по каждой улице и посчитали, сколько и где осталось людей. «Мы упаковываем все в автобус, едем на улицу и раздаем», — сказала женщина. По ее данным, в поселке сейчас 1482 человека, против более 2500 тысяч до войны.

Сама Светлана — учительница по специальности. Сейчас школа, где она работала до войны, разрушена до основания.

Микуличи, разрушенная школа / Фото: НВ / Александр Медведев

6 марта здание попало под минометный обстрел. Позже техника россиян снесла забор и проехалась по детской площадке.

Но Светлана радуется тому, что люди не просто начинают возвращаться домой, но и сплочены как никогда. «Каждый день количество жителей увеличивается, потому что люди возвращаются. Они приезжают и приходят к нам, помогать», — улыбается женщина.

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