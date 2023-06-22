Тайная кухня вояжей Зеленского. Как готовят иностранные визиты президента, кого в них берут и что обязательно учитывают — анализ NV 22 июня, 13:15 NV Премиум Владимир Зеленский 15 мая посетил загородную резиденцию Чекерс премьер-министра Великобритании Риши Сунака (Фото:Carl Court/Pool via REUTERS)

NV выяснял в Офисе президента и МИД скрытые детали официальных зарубежных поездок Владимира Зеленского.



Первые десять месяцев полномасштабного вторжения президент Владимир Зеленский ни разу не покидал территории Украины. Лишь 21 декабря 2022 года он с необъявленным визитом появился в Вашингтоне, где своим выступлением в Конгрессе спровоцировал настоящий фурор.

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С того времени украинский лидер начал все чаще выезжать за пределы страны, — на сегодня он совершил уже полтора десятка заграничных вояжей.



Внешнеполитическая составляющая деятельности Зеленского во время войны стала одним из важнейших факторов получения Украиной международной поддержки. Глава государства занимается вопросом оружия, вступления в ЕС и НАТО, а также продвигает свой мирный план. И, по мнению многих отечественных и западных аналитиков, в этой области президент имеет значительные успехи.



Что стоит за вояжами руководителя государства, как выглядит подготовка к ним, кто сопровождает президента за рубежом? Все эти детали NV выяснял у «профильных» экспертов — представителей Офиса президента (ОП) и Министерства иностранных дел (МИД).



Как сделать визит

Решения, куда и когда президент должен ехать, принимаются, как правило, на совещаниях под его председательством на Банковой.