Гройсман представил в Минфине нового временного руководителя ведомства

Глава правительства Украины Владимир Гройсман в пятницу, 8 июня, представил коллективу Министерства финансов его нового временного руководителя Оксану Маркарову.

Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Представил коллективу Министерства финансов и. о. министра - Оксану Маркарову. Ее накануне единогласно назначили решением правительства. Терпения и выдержки новому руководителю. Впереди много работы!" - написал премьер-министр.

Представив колективу Міністерства фінансів в.о.міністра - Оксану Маркарову. Її напередодні одноголосно призначили рішенням Уряду. Терпіння і витримки новому керівникові. Попереду багато роботи! pic.twitter.com/IP5TDNTAhH — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 8 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины одобрила увольнение Александра Данилюка с поста министра финансов.

Напомним, что на заседании Кабмина 23 мая Данилюк безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра.

Публичная трансляция заседания была прекращена, однако присутствовавшие на нем сообщили, что после короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано в его просьбе. В ходе обмена мнениями Данилюк даже допустил подготовку представления о его отставке.

При этом Гройсман, комментируя ситуацию с Данилюком, допустил, что тот решил сменить место работы и хотел это сделать так, чтобы выглядеть жертвой в сложившейся ситуации.

Позже Данилюк обратился к послам G7 с письмом во избежании "двусмысленности и манипуляций" вокруг информации о его конфликте с Гройсманом.