Гончаренко, пародируя Зеленского, заявил, что идет в Раду по мажоритарке — видео Сегодня, 19:12 Цей матеріал також доступний українською Скриншот/Facebook/Алексей Гончаренко Алексей Гончаренко Скриншот/Facebook/Алексей Гончаренко

Народный депутат, заместитель главы фракции БПП Алексей Гончаренко заявил, что намерен участвовать во внеочередных парламентских выборах по мажоритарному округу № 137 в Одесской области.

Об этом он сообщил в Facebook.

При этом Гончаренко спародировал видеообращение президента Владимира Зеленского к экс-главе государства Петру Порошенко.

«Я иду в Раду от Подольска, Балты, Кодымы, Саврани, Окон и я надеюсь на вашу поддержку! Я не приехал сюда позавчера, на протяжении двух лет приезжаю регулярно на округ и работаю с людьми и для людей», — написал он.

По словам Гончаренко, за два года частично сделали дороги, «отремонтировали амбулатории и больницы, запустили новый современный кинотеатр в Балте, построили 15 спортивных площадок».

Однако, он понимает, что «этого мало и нужно еще больше».

Среди приоритетов он указал кинотеатр в Подольске, дороги, программу поддержки молочной отрасли, энергосберегающую программу.

Одномандатный избирательный округ № 137 (Котовск, Балтский, Кодымский, Котовский, Красноокнянский, Савранский районы). Количество избирателей — более 144 тыс. человек.

Напомним, что выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.