Изъяли документы. ГБР провело обыски в двух департаментах КГГА 3 декабря, 12:22 ГБР провело обыски в КГГА (Фото:dbr.gov.ua)

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в двух департаментах Киевской горгосадминистрации в рамках досудебного расследования нецелевого использования рекреационных земель одного из парков столицы и злоупотребления властью.



Как рассказали в ГБР, среди прочего, изъяли документы о проведении конкурса по привлечению инвестора и выполнении условий инвестиционного договора между КГГА и одним из киевских предприятий.

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Следователи установили, что в 2015 году одно из столичных предприятий заключило инвестиционный договор с КГГА на строительство спортивных объектов и сооружений. Однако, по имеющимся данным, оно не выполняет условия инвестиционного договора, в частности, о сроках строительства и графике финансирования проекта.

Также зафиксированы факты нецелевого использования территории парка. УП со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах сообщает, что речь идет о парке Муромец.

Работы, которые должны были завершить еще до марта 2022 года, по состоянию на 3 декабря выполнены всего на 30% от заявленной в проектно-сметной документации. Общая сумма инвестиций, согласно договору, составляет почти 149 млн гривен, сообщили в ГБР. Там проверяют, причастны ли должностные лица КГГА к невыполнению предприятием условий за последние семь лет.

Уголовное производство открыли по статье о злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.