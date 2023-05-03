Бизнес с Росгвардией. Как владелец Киевстара поддерживает войну РФ против Украины — интервью с журналистом-расследователем 3 мая, 18:38 NV Премиум Михаил Фридман (Фото:NV)

Георгий Шабаев, журналист, корреспондент проекта журналистских расследований «Схемы: коррупция в деталях», рассказал Radio NV, как олигархи вроде Михаила Фридмана пытаются уберечь свои активы как на территории страны-агрессора, так и на территории Украины.

— Конечно, я посмотрел сюжет и посмотрел ваше расследование, поэтому для того чтобы объяснить нашей аудитории: а что именно и как страхует российская компания Михаила Фридмана в Росгвардии?

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— Смотрите, во-первых, нужно начать с того, что Михаил Фридман — это российский подсанкционный олигарх, у которого есть активы как в России, так и в Украине. И, конечно, что у нас в Украине существует законодательство, которое касается и конфискации активов подсанкционных лиц, в том числе тех, кто поддерживает агрессию то ли публично, то ли какими-то высказываниями, то ли так или иначе сотрудничает с военно-промышленным комплексом РФ или с теми юридическими лицами или подразделениями, которые задействованы в войне против Украины.