Фракция Народный фронт пополнилась новым депутатом

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Михаил Побочих является
Фото: ЦИК

Михаил Побочих является "айтишником" из Ощадбанка

Народный депутат Михаил Побочих в четверг, 22 марта, вошел в парламентскую фракцию Народный фронт.

Об этом на вечернем заседании объявил спикер Андрей Парубий, передает корреспондент 112 Украина.

Напомним, Побочих, который является заместителем начальника управления эксплуатации информационных систем Ощадбанка, включен в избирательный список под № 81 от партии Народный фронт.

Перестановки в НФ состоялись после избрания омбудсмена. На этот пост 15 марта Верховная Рада назначила Людмилу Денисову (НФ).

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове