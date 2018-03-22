Фракция Народный фронт пополнилась новым депутатом

Народный депутат Михаил Побочих в четверг, 22 марта, вошел в парламентскую фракцию Народный фронт.

Об этом на вечернем заседании объявил спикер Андрей Парубий, передает корреспондент 112 Украина.

Напомним, Побочих, который является заместителем начальника управления эксплуатации информационных систем Ощадбанка, включен в избирательный список под № 81 от партии Народный фронт.

Перестановки в НФ состоялись после избрания омбудсмена. На этот пост 15 марта Верховная Рада назначила Людмилу Денисову (НФ).