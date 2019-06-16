Филарет начал рассылать приглашения на собор УПЦ КП — документ Сегодня, 09:22 Цей матеріал також доступний українською cerkva.info Филарет cerkva.info

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет рассылает епископам ПЦУ приглашения на свой поместный собор, сообщает Cerkvarium, в распоряжении которого есть копия документа.

Согласно приглашению, поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата состоится в Свято-Владимирском соборе Киева в четверг, 20 июня.

Документ подписан «Патриархом Киевским и всея Руси-Украины».

Напомним, чир Филарет объявил о решении созвать поместный православный собор Киевского патриархата, хотя устав ПЦУ такого права ему не дает.

Он заявил, что не принимает томос Вселенского патриарха Варфоломея, поскольку до получения не был ознакомлен с его содержанием.

Священный синод ПЦУ выразил полную поддержку митрополиту Киевскому Епифанию и отказался поддержать требования почетного патриарха Филарета об изменениях устава церкви. ПЦУ и в дальнейшем будет выполнять условия томоса.

Поместный собор — собрание церковных архиереев, священников и мирян, который может одобрять стратегические решения в церкви и отменять решения синода.