Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк рассказала в интервью Radio NV о проблемах, которые накопились в Министерстве обороны при главе Рустеме Умерове, и почему мы «таким темпом войну не выиграем».

— Изменилась ли сейчас эффективность работы Министерства обороны Украины, в частности в закупках, после скандала с яйцами по 17 грн?

— Министерство обороны извлекло уроки на закупках продовольствия. И там более-менее «отремонтированы» закупки, там труднее украсть, там цены упали. Но все равно тендеры на продуктах выигрывают одни и те же компании.

Но по крайней мере там цены опустились. И это было сделано через ГОТ, Государственный оператор тыла, — агентство по нелетальным закупкам, которое было запущено полноценно при министре Умерове.

Но все риски перешли в летальные закупки. Ну как перешли? Они и раньше там были.