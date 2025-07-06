«Таким темпом мы не выиграем войну». Что не так с Умеровым, которого защищает Ермак, и закупками оружия, в том числе антишахедного — Дарья Каленюк

6 июля, 11:49
NV Премиум
Рустем Умеров и Андрей Ермак (Фото: t.me/ermaka2022)

Рустем Умеров и Андрей Ермак (Фото: t.me/ermaka2022)

Автор: Дмитрий Тузов

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк рассказала в интервью Radio NV о проблемах, которые накопились в Министерстве обороны при главе Рустеме Умерове, и почему мы «таким темпом войну не выиграем».

 — Изменилась ли сейчас эффективность работы Министерства обороны Украины, в частности в закупках, после скандала с яйцами по 17 грн?

— Министерство обороны извлекло уроки на закупках продовольствия. И там более-менее «отремонтированы» закупки, там труднее украсть, там цены упали. Но все равно тендеры на продуктах выигрывают одни и те же компании.

Но по крайней мере там цены опустились. И это было сделано через ГОТ, Государственный оператор тыла, — агентство по нелетальным закупкам, которое было запущено полноценно при министре Умерове.

Но все риски перешли в летальные закупки. Ну как перешли? Они и раньше там были.

