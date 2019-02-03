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Спецтема: Выборы президента Украины

Экс-журналист Гнап подал документы в ЦИК

Сегодня, 13:52
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Дмитрий Гнап / Facebook

Ему удалось собрать около 3 млн грн

Экс-расследователь Дмитрий Гнап подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты Украины.

Об этом он сообщил, выложив соответствующее видео на своем Facebook.

"Мы это сделали, получили справку о регистрации в ЦИК", - сказал кандидат.

Напомним, бывшему журналисту-расследователю Дмитрию Гнапу удалось собрать около 3 миллионов гривен для регистрации кандидатом в президенты.

На 10-м всеукраинском съезде партии Сила людей кандидатом в президенты Украины выдвинули экс-журналиста Дмитрия Гнапа.

По словам будущего кандидата для проведения президентской кампании нужно будет еще 1,5-2 млн грн.

С 31 декабря 2018 до 3 февраля 2019 включительно ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Президентские выборы в Украине запланированы на 31 марта 2019 года.

Теги:   ЦИК Украины Кандидаты Президентские выборы 2019 Президентские выборы в Украине 2019

Спецтема   Выборы президента Украины

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