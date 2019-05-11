Джулиани назвал нардепа Лещенко врагом Трампа
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал депутата Верховной Рады Сергея Лещенко "врагом" главы Белого дома.
Об этом он сказал в эфире Fox News, отвечая на вопрос о причинах отмены своей поездки в Киеве, где он планировал встретиться с Владимиром Зеленским.
"Я решил
отменить поездку в Украину, потому что не хочу ехать к группе людей, которые
являются врагами президента США. Есть человек, который был уличен в помощи
демократам во время выборов 2016 года. Его имя - Лещенко, который обнародовал "черную
книгу", - заявил Джулиани (с 3 минуты видео).
Речь идет о так
называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которой фигурировал экс-глава
предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт.
Напомним, ранее Джулиани анонсировал свой визит в Киев, во время которого планировал встретиться с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, однако в итоге поездка была отменена.
Причиной этого стало
то, что, по словам адвоката Трампа, он мог оказаться в окружении людей, которые
являются "врагами президента США".