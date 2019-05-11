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Джулиани назвал нардепа Лещенко врагом Трампа

Вчера, 15:40
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Джулиани назвал нардепа Лещенко врагом Трампа - фото

НВ

Джулиани обвинил Лещенко в помощи демократам во время президентских выборов в США

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал депутата Верховной Рады Сергея Лещенко "врагом" главы Белого дома.

Об этом он сказал в эфире Fox News, отвечая на вопрос о причинах  отмены своей поездки в Киеве, где он планировал встретиться с Владимиром Зеленским.

"Я решил отменить поездку в Украину, потому что не хочу ехать к группе людей, которые являются врагами президента США. Есть человек, который был уличен в помощи демократам во время выборов 2016 года. Его имя - Лещенко, который обнародовал "черную книгу", - заявил Джулиани (с 3 минуты видео).

Речь идет о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которой фигурировал экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт.

Напомним, ранее Джулиани анонсировал свой визит в Киев, во время которого планировал встретиться с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, однако в итоге поездка была отменена.

Причиной этого стало то, что, по словам адвоката Трампа, он мог оказаться в окружении людей, которые являются "врагами президента США".

Теги:   "Черная бухгалтерия" Партии регионов Сергей Лещенко Дональд Трамп Рудольф Джулиани

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