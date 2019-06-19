Джемилев объяснил, почему Меджлис сделал ставку на партию Смешко Вчера, 23:03 Цей матеріал також доступний українською Europe Island / Facebook Рефат Чубаров идет в Раду по списку партии Сила и честь Europe Island / Facebook

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев пояснил, почему глава Меджлиса Рефат Чубаров баллотируется на досрочных выборах в Верховную Раду от партии Сила и честь экс-главы СБУ Игоря Смешко.

По его словам, Чубарову предлагали место в списке партии Европейская солидарность экс-президента Петра Порошенко, однако Меджлис принял другое решение из-за большей вероятности пройти в Раду по списку партии Сила и честь.

«Нам показалось, что это [место для Чубарова в списке Европейской солидарности] на грани большого риска и что по списку Смешко более вероятно, что он пройдет. Тем более, он его берет в пятерку. Но, может быть, мы и ошиблись», — сказал он в комментарии Крым. Реалии.

Джемилев допустил, что партия Сила и честь может вовсе не пройти в Раду. По данным опроса социологической группы Рейтинг, Силу и честь готовы поддержать лишь 4,1% избирателей.

«Пока что, как показывают рейтинги, Сила и честь не переходит 5-процентный барьер. Будем надеяться, что все-таки пройдет. Это будет большая потеря не только для нас, но и для украинского парламента», — сказал он.

Внеочередные выборы в Раду должны пройти 21 июля 2019 года.