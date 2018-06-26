Долги депутатов. Какие суммы и у кого одолжили народные избранники

Практика невозврата кредитов как народными избранниками, так и бизнесом не новая

Украинские депутаты задекларировали около 1,5 млрд грн. долгов, сообщает Bihus.Info на основании анализа раздела "финансовые обязательства" по декларациям парламентариев. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Согласно информации из деклараций, рекордсменом по долгам оказался депутат от БПП Иван Винник, который набрал кредитов в Альфа Банке и ПриватБанке на 316 млн грн. Как отметили в агентстве, Верховный суд даже запретил Виннику выезжать за пределы Украины до их полного погашения.

В ВР не хватает политической воли, чтобы принимать законопроекты, которые могли бы улучшить жизнь кредиторов и условия кредитования в Украине

А государственная исполнительная служба ежемесячно взимает с депутата 20% зарплаты - это около 4 тыс. грн.

"Я не должник, я поручитель. Я физически деньги не получал. Если сравнивать декларации прошлого и этого года, то долг уменьшился на 50 млн грн. Следующая декларация будет иметь положительный баланс, есть все основания так считать. Должник рассчитается с кредитором", - сказал Винник.

Это исключительно деловой вопрос, который лежит в рамках закона, добавил нардеп.

О депутатах, находящихся в списке крупнейших должников

На втором месте в рейтинге должников оказался нардеп от Народного фронта Игорь Котвицкий. Уже более 10 лет он должен 11 млн долларов бывшему заместителю городского головы Симферополя Нариману Хаялиеву. В пересчете на национальную валюту по курсу на конец прошлого года сумма долга составляла более 308 млн грн.

Народный депутат от Оппозиционного блока Юлия Левочкина задолжала более 5 млн долларов своей же кипрской оффшорной компании Она также должна полмиллиона за бронирование авиаперевозок. По состоянию на конец 2017 года, долги Левочкиной достигали 142 млн грн.

Опытным заемщиком оказался и владелец харьковского рынка Барабашова мультимедийный миллионер Александр Фельдман, член депутатской группы Воля народа. Среди его основных кредиторов - Ощадбанк, антиквар Руслан Шапиро, депутат харьковского облсовета Андрей Стронов, экс-прокурор Крыма Василий Синчук и даже его отец Борис Фельдман. Общая сумма заемных депутатом средств составляет 85,5 млн грн.

Замыкает рейтинг со своими внутрисемейными долговыми обязательствами член БПП Ярослав Дубневич. Если верить декларации, его жена Наталья заняла у самого Дубневича 72 млн 800 тыс. грн.

Общая сумма официально задекларированных долгов народных депутатов составила 1 млрд и 460 млн грн. Реальная цифра долгов может быть в разы больше, отмечают журналисты.

Практика невозврата кредитов и народными избранниками, и бизнесом не новая. Такие многомиллионные кредиты банкам в Украине возвращать очень трудно, отметил финансовый аналитик Виталий Шапран. Статистика Национального банка показывает, что банкам лучше возвращать небольшие кредиты - до 1-2 млн грн. Проблемой возвращения больших кредитов является ненадлежащая работа судебной системы в стране, добавил эксперт.

Есть сотни примеров, когда с помощью судов крупные заемщики уходят возврата средств, добавил Шапран. По его словам, продвижение темы защиты кредиторов в течение двух-трех лет тормозят в парламенте. На то, чтобы принимать законопроекты, которые могли бы улучшить жизнь кредиторов и условия кредитования в Украине, нет воли. В том числе, по мнению эксперта, потому что часть народных избранников сами уклоняются от выплаты взятых кредитов. Все это является пятном на кредитном имидже Украины, добавил эксперт.

В мае Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект О защите прав кредиторов для возобновления кредитования. Проект призван устранить схемы незаконного вывода имущества из-под обременения кредитора, упростить процесс и уменьшить расходы должников и кредиторов при урегулировании долга внесудебным путем, а также урегулировать пробелы по погашению кредитов в процессе наследования.