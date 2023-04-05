Кейс Пивоварского-Коболева. Почему НАБУ и САП неожиданно реанимировали дела против «младореформаторов» времен Петра Порошенко 5 апреля, 08:46 Эксклюзив NV Андрей Коболев, Андрей Пивоварский и Александр Клименко (Фото:коллаж NV)

«Плата» за реформы или проверка «залежавшихся» дел, — NV разобрался в том, что стоит за антикоррупционными производствами с участием Пивоварского и Коболева.

29 марта в столичном дискуссионном СЕО-клубе, в котором собираются представители бизнес-сообщества, состоялась необычная встреча. Ее хедлайнерами стали четыре человека, которых в свое время называли «младореформаторами»: бывший министр инфраструктуры Андрей Пивоварский (руководил ведомством в 2014—2016 годах), экс-глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев (занимал пост в 2014—2021 годах), руководитель Гостаможни в 2019-м и 2020-м Максим Нефьодов, а также действующий глава правления государственного почтового оператора Укрпошта Игорь Смилянский.



Видео дня

Почти три часа они обсуждали ситуацию в антикоррупционной системе страны. Как объяснил в начале встречи Сергей Гайдайчук, президент CEO Club Ukraine, представителей бизнеса встревожила череда расследований, направленных против бывших чиновников, пытавшихся перезагрузить госмашину после Революции достоинства.



Двое гостей встречи эти расследования коснулись лично. НАБУ недавно объявило Пивоварскому подозрение в злоупотреблениях, принесших государству ущерб более чем в $30 млн. Теперь экс-министру и его бывшему заму Владимиру Шульмейстеру грозит лишение свободы сроком от трех до шести лет. Оба, по версии следствия, действовали якобы в интересах отечественного оператора грузовых терминалов TIS, работающего в акватории порта Южный. При этом у следствия нет доказательств, что экс-министр имел в этом деле личную выгоду. Тем не менее 16 марта Высший антикоррсуд (ВАКС) избрал Пивоварскому меру пресечения в виде залога 10 млн грн.



Коболева же НАБУ подозревает в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (санкция статьи — от семи до двенадцати лет лишения свободы). Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) считает, что бывший топ незаконно начислил себе в 2018 году 261 млн грн премии ($10 млн) на основании решения набсовета Нафтогаза. Адвокаты Коболева уверены, что их клиент не нарушал предписание правительства.



Есть в НАБУ расследования и по деятельности Укрпошты и таможни, но они персонально — пока — не касаются Смилянского с Нефьодовым.



Дискуссия в CEO Club с участием Андрея Пивоварского (руководил ведомством в 2014-2016 годах), экс-главы правления НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева (занимал пост в 2014-2021 годах), руководителя Гостаможни в 2019-м и 2020-м Максима Нефьодова, а также действующего главы правления государственного почтового оператора Укрпошта Игоря Смилянского (второй слева). / Фото: facebook.com/CEOClubUkraine

Порты, сборы и приказ

