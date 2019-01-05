Дело Омеляна вскоре передадут в суд Сегодня, 10:58 43 Цей матеріал також доступний українською Дело на стадии ознакомления - Омелян. Фото: УНИАН

Адвокаты завершают ознакомление с материалами дела министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Об этом министр сообщил в эфире Радио Свобода.

Дело касается возможного незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации.

«Дело на стадии ознакомления. Думаю, что вскоре после того, как адвокаты завершат ознакомление со всеми материалами, дело будет передано в суд. Доступ к материалам дали во второй половине ноября 2018 », - сказал Омелян.

По словам министра, он просил адвокатов не затягивать дело:

«Там 30 томов, мы сейчас завершаем знакомиться. Я не давлю, считаю, что адвокаты профессиональные люди. Со своей стороны я лишь попросил, чтобы не было никаких затяжек».

Напомним, в начале ноября прошлого года НАБУ завершило досудебное расследование дела Омеляна по фактам возможного незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации. Министр, в свою очередь, заявлял о давлении на него со стороны детективов Антикоррупционного бюро, которое инициировало против него уголовное производство.