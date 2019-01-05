Дело Омеляна вскоре передадут в суд
Адвокаты завершают ознакомление с материалами дела министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.
Об этом министр сообщил в эфире Радио Свобода.
Дело касается возможного незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации.
«Дело на стадии ознакомления. Думаю, что вскоре после того, как адвокаты завершат ознакомление со всеми материалами, дело будет передано в суд. Доступ к материалам дали во второй половине ноября 2018 », - сказал Омелян.
По словам министра, он просил адвокатов не затягивать дело:
«Там 30 томов, мы сейчас завершаем знакомиться. Я не давлю, считаю, что адвокаты профессиональные люди. Со своей стороны я лишь попросил, чтобы не было никаких затяжек».
Напомним, в начале ноября прошлого года НАБУ завершило досудебное расследование дела Омеляна по фактам возможного незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации. Министр, в свою очередь, заявлял о давлении на него со стороны детективов Антикоррупционного бюро, которое инициировало против него уголовное производство.