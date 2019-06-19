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Дело Ефремова: экс-регионалу продлили арест

Сегодня, 16:25
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Дело Ефремова: экс-регионалу продлили арест - фото

Радио Свобода

Александр Ефремов

Старобельский районный суд Луганской области принял решение продлить меру пресечения в виде ареста экс-главе фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Арест продлили до 17 августа.

Напомним, что Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева.

Бывшему нардепу также инкриминируется поддержка так называемой «ЛНР» и незаконное завладение имуществом Луганскугля.

Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской ОГА весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Бывшему депутату вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации «ЛНР» и государственная измена.

Теги:   ГПУ Александр Ефремов

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