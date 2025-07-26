Министерские капиталы. NV выяснил, у кого в новом правительстве в прошлом году было больше всего денег, а у кого богаче мужа была жена

NV выяснил, у кого в новом правительстве в прошлом году было больше всего денег: Матвей Бедный, Герман Галущенко, Денис Шмыгаль, Игорь Клименко, Андрей Сибига (Фото: коллаж NV)

NV проанализировал банковские счета и наличные, которые принадлежат членам нового Кабмина согласно их декларациям 2024 года.

После назначения нового состава Кабинета министров 17 июля редакция поинтересовалась, у кого из чиновников были самые большие капиталы по состоянию на 2024 год. Для этого издание изучило декларации всех министров.

При составлении списка топ-5 чиновников с наибольшими денежными активами учитывались банковские счета и наличные, которые министры задекларировали в прошлом году. Речь идет как о деньгах самих руководителей ведомств, так и членов их семей.