17 июля после отставки предыдущего состава правительства к работе приступили новоизбранные министры. Хотя новыми лицами чиновников назвать нельзя, ведь все они и раньше работали в министерствах — некоторые перешли из одного ведомства в другое, а некоторые заместители получили повышение до руководителей министерств.

Редакция проанализировала декларации новых-старых чиновников за прошлый год, чтобы выяснить, кто из них владеет наибольшим количеством недвижимости.