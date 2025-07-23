Недвижимость нового Кабмина. У кого в правительстве больше всего квартир и домов, и кто получил жилье в подарок — разбор деклараций от NV
Топ-5 владельцев недвижимости в правительстве: Алексей Кулеба, Юлия Свириденко, Оксен Лисовой, Андрей Сибига, Наталья Калмыкова (Фото: коллаж NV)
NV определил топ-5 крупнейших владельцев недвижимости среди нового состава Кабинета Министров.
17 июля после отставки предыдущего состава правительства к работе приступили новоизбранные министры. Хотя новыми лицами чиновников назвать нельзя, ведь все они и раньше работали в министерствах — некоторые перешли из одного ведомства в другое, а некоторые заместители получили повышение до руководителей министерств.
Редакция проанализировала декларации новых-старых чиновников за прошлый год, чтобы выяснить, кто из них владеет наибольшим количеством недвижимости.