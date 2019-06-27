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ЦИК утвердила формат бюллетеней на парламентских выборах

27 июня, 00:51
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Радио Свобода

Избирательные бюллетени изготавливаются в зависимости от количества кандидатов в нардепы, зарегистрированных в ОВО

Центральная избирательная комиссия утвердила формы и тексты избирательных бюллетеней для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах на внеочередных парламентских выборах.

Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии в среду, 26 июня, сообщает пресс-служба ЦИК на странице в Facebook.

Отмечается, что текст избирательного бюллетеня печатается только с одной стороны на государственном языке на одном листе размером 200×600 мм голубовато-серого цвета.

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Кроме того, ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня по выборам народных депутатов для голосования в 199 одномандатных избирательных округах на внеочередных парламентских выборах.

Установлено, что в зависимости от количества кандидатов в народные депутаты, зарегистрированных в ОВО, избирательные бюллетени изготавливаются по разным размерам, а именно:

  • до 6 кандидатов — размером 200×200 мм;
  • до 11 кандидатов — размером 200×300 мм;
  • до 18 кандидатов — размером 200×400 мм;
  • до 33 кандидатов — размером 200×600 мм;
  • до 50 кандидатов — размером 200×800 мм.

В избирательном бюллетене для голосования в ОВО, в частности, указываются в алфавитном порядке фамилии, имена и отчества зарегистрированных в соответствующем округе кандидатов в народные депутаты.

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При этом в случае полного совпадения фамилий, имен и отчества кандидатов, зарегистрированных в соответствующем одномандатном избирательном округе, сведения о них размещаются в бюллетене в порядке возрастания дат рождения подходящих кандидатов.

Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.

По данным ЦИК, в Раду баллотируется 3171 мажоритарщик. Также списки в многомандатном округе подала 21 политическая партия.

Теги:   Парламентские выборы Бюллетени ЦИК Украины

Спецтема   Выборы в Раду

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