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Чубаров назвал условие возобновления подачи воды в Крым

Вчера, 21:59
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НВ

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что воду вернут в Крым после или в момент деоккупации полуострова.

Такое заявление он сделал в эфире РадиоКрым.Реалии.

Отвечая на вопрос, при каких условиях материковая Украина может дать воду Крыму, Чубаров заявил, что «условие только одно — конкретный план деоккупации Крыма на стол, когда мы видим этапы, даты, хронику вывода российских войск».

«Только прямые переговоры об этом. Вода — после деоккупации или в момент деоккупации минимум», — сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа.

«Мы сделали все, чтобы Крым был максимально дорогим для содержания российским оккупантом. События последних лет показывают, какие огромные ресурсы Россия вкладывает в содержание полуострова… Мы осознаем, что дальнейший отказ от поставок воды не просто осложняет жизнь оккупантам, но имеет и влияние на экологическую ситуацию. Но когда идет война между двумя государствами, очень важно, чтобы вопросы, связанные с безопасностью многих людей, решались не одной стороной в форме ультиматумов — то есть Россией. Российское государство в лице Путина и других политиков всегда хочет поставить на колени и западных политиков, и украинское государство, ставя им ультиматумы», — добавил Чубаров.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Оккупационные власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

Теги:   Рефат Чубаров Россия Водоснабжение Украина Крым

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