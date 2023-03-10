«Политические трупы оживают». Нардеп Янченко о «воскрешении» пророссийских политиков и будущем депутатов ОПЗЖ — интервью NV

10 марта, 15:22
Эксклюзив NV
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Верховная рада Украины (Фото:Пресс-служба Верховной Рады Украины)

Верховная рада Украины (Фото:Пресс-служба Верховной Рады Украины)

Автор: Власта Лазур

Запрет участия в политической жизни страны депутатов от ОПЗЖ уже даже перезрел, рассказала в интервью Radio NV Галина Янченко, народный депутат, председатель парламентской Спецкомиссии по защите прав инвесторов, член Комитета по экономической политике.

https://www.youtube.com/embed/uMTPwFzCl7E

— Я начала говорить о том, что в Верховной Раде появились законопроекты, предусматривающие запрет участия представителям ОПЗЖ в политической жизни страны, вы инициатор одного из таких. Ваш законопроект предполагает, что всем бывшим представителям ОПЗЖ будет запрещено участвовать в выборах на ближайшие 10 лет.

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Почему 10 лет, какова мотивация такого вашего законопроекта? Кто вас поддерживает и является ли он конституционным? Я так понимаю, сейчас это главный вопрос, не нарушаете ли вы конституционные права этих граждан в будущем.

Теги:   Парламент Верховная Рада Украина Пророссийские оппозиционеры Радио NV ОПЗЖ

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