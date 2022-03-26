Чернобаевка, паляниця и Арестович. НВ собрал главные украинские мемы, появившиеся во время войны 26 марта, 10:00 Цей матеріал також доступний українською Цитата украинского пограничника превратилась в мем и стала гимном украинского сопротивления (Фото:УНИАН)

Во время войны украинцы продолжают шутить, создавая мемы, которые поднимают боевой дух.



В самые трудные времена соотечественники, как издавна повелось, находят утешение в юморе, а потому пользователи соцсетей и сейчас подхватывают актуальные военные истории, делают из них вирусные шутки или слоганы. НВ собрал самые популярные боевые мемы на отечественных интернет-площадках.

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1. Русский военный корабль, иди на ***

Эта крепкая фраза принадлежит 31-летнему украинскому пограничнику Роману Грибову — ее получили российские военные по рации в ответ на предложение сдаться во время атаки на остров Змеиный 24 февраля. С тех пор Грибов находится в плену врага, но запись его разговора разлетелась по сети и стала символом борьбы с русскими оккупантами.

Англоязычный перевод цитаты отважного украинца украсил страницы авторитетных мировых изданий The Guardian, Daily Mail, Der Spiegel и The Week. Параллельно фраза появилась на аватарках пользователей соцсетей, в производных выражениях, на официальных дорожных знаках Мининфраструктуры, на электронных табло общественного транспорта, на марках Укрпочты и на банковских картах Monobank.

Автор крылатой фразы 31-летний пограничник Роман Грибов был взят в плен российскими оккупантами 24 февраля на острове Змеиный / Фото: DR

Эту фразу используют в речах публичные лица разных калибров, от ведущего программы «Разрушители мифов» на канале Discovery Джейми Гайнемана до главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

Даже Нацагенство по вопросам госслужбы недавно официально позволило чиновникам использовать эту отдельную фразу, исключив нецензурную брань из перечня нарушений.

2. Легенда о Призраке Киева

Сегодня украинский пилот-ас, сбивший рекордное количество российских самолетов над столицей и не открывший свое имя — герой городских легенд, соцсетей, девичьих сердец и многочисленных фотожаб. Его история началась с первого дня войны, когда появилось сообщение, что в боях под Киевом пилот ВСУ за 30 часов истребил шесть вражеских самолетов — два Су-35, два Су-25 и по одному Су-27 и МиГ-29. Через три дня СБУ отчиталась уже о десяти воздушных победах Призрака в небе, а впоследствии с его легкой руки вниз упала еще и крылатая ракета Калибр.

И хотя личность героя до сих пор остается неизвестной, а некоторые вообще сомневаются в его существовании, считая сборным образом целой группы украинских пилотов, — популярность Призрака в интернете растет. У него уже появился фанатский логотип, постеры и художественные интерпретации полетов, а также фанклуб из украинских школьников и молодых девушек.

3. Пароль «Паляниця»

Наверное, сейчас среди украинцев нет человека, который за последний месяц хотя бы раз не произнес кодовое слово «Паляниця». Именно им бдительные соотечественники теперь проверяют подозрительных лиц и разоблачают российских диверсантов. Последним «паляниця» дается тяжело с точки зрения произношения, не говоря уже о трудностях перевода — ее часто путают с «полуницей». Так что пользователи соцсетей сделали из украинского хлеба шпионский пароль-мем, породивший тысячи шуток в Facebook, Twitter и Instagram. Также трендовое слово подхватили волонтеры и бизнес: например, украинский ресторатор Алекс Купер ( Молодость, Kyiv Food Market) открыл сразу три Паляниці - бесплатных заведения для пенсионеров.

4. Бальзам Арестовича на душу

«Успокоительное быстрого действия», — так в соцсетях в шутку называют советника главы Офиса президента Алексея Арестовича. Эту славу политик снискал благодаря ежевечерним военным обзорам, развеивающим панические настроения соотечественников. Со спокойными интонациями и не без юмора политик рассказывает украинцам, как ВСУ «съедят россиян потихоньку, как салями».

Теперь среди коллажей, гуляющих по интернету — упаковки успокоительного, украшенного фото политика с рекомендацией «принимать по одной таблетке Арестовича перед сном».

Фото: DR

Тем временем женская аудитория окрестила женатого политика модным словом «краш» ( тот, в кого влюблены все девушки в интернете), и распространяет в сети открытки с портретом Арестовича и подписью: «Спи спокойно, дорогая, твой краш работает».

5. Чернобаевка не сдается

На днях маленькое село Чернобаевка на Херсонщине праздновало свой первый боевой юбилей: украинская армия уже в десятый раз разбила здесь российский десант при попытке высадиться. Чернобыевские победы прозвучали на всю страну и, по мнению президента Владимира Зеленского, обязательно войдут в историю.

И пока военные эксперты пытаются просчитать тактические ошибки россиян, украинские пользователи называют ход событий Днем сурка для окупантов и шутят с намеком на эротику: мол, ВСУ могут десять раз подряд.