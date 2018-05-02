Беларусь отправит гуманитарную помощь Украине

Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине. Соответствующее решение принял Совет министров Республики Беларусь.
Согласно документу, Беларусь направит гуманитарную помощь Украине в размере 160 544,11 белорусских рублей, что равно 80 тыс. долларов.
В перечень материальных ценностей также вошли мясные консервы, рапсовое масло рафинированное дезодорированное, сахар, дрожжи, гречневая крупа, пшеничная мука, макаронные изделия, комплекты ученической мебели, шкафы для документов и холодильники.
Решение вступает в действие со дня его принятия.
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