Серия взрывов прогремела в российской Туле, где расположены три крупных оборонных предприятия РФ

В ночь на 11 июля беспилотники массово атаковали Тулу и область (Фото: ASTRA/Telegram)

В российской Туле в ночь на пятницу, 11 июля, раздавались взрывы. В этом районе расположены три крупных предприятия оборонной промышленности РФ.

Об этом сообщает российское издание Astra со ссылкой на очевидцев.

В ночь на 11 июля беспилотники массово атаковали Тулу и область. По данным местных жителей, в Туле атака пришлась на Пролетарский район.

На кадрах, которое публикует издание, местные жители засняли звуки взрывов в Туле. Съемка ведется на фоне двух высотных домов. Согласно анализу журналистов, это многоэтажные дома на улице Хворостухина (дома 17 и 19) в Пролетарском районе.

Фото: Astra/Telegram

Примерно в 1,8 и 2,3 и 2,1 километрах от этих домов на улице Щегловская засека расположены АО «Конструкторское бюро приборостроения», которое занимается разработкой высокоточного управляемого оружия и научно-производственное объединение Сплав, производящее реактивные системы, и является одним из крупнейших предприятий оборонной промышленности, которое разрабатывает управляемое оружие для сухопутных войск, системы ПВО и боевое стрелковое оружие, отмечает издание.

О последствиях атак пока ничего неизвестно.

18 и 20 июня БПЛА уже атаковали АО «Конструкторское бюро приборостроения имени им. академика А.Г. Шипунова» в Туле. 18 июня было повреждено здание электроподстанции, три склада с продукцией и административное здание. Произошел пожар площадью 400 кв. Вторая атака произошла в ночь на 20 июня. Один беспилотник попал в ангар для загрузки готовой продукции. Работа предприятия была полностью остановлена.

В ночь на четверг, 22 мая, во время атаки БПЛА на Тульскую область в РФ был поражен цех оборонного завода Сплав. Этот завод принадлежит Ростеху — производителю РСЗО, авиаракет, тяжелых огнеметных систем и боеприпасов к ним.