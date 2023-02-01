Знак солидарности. В Украину прибыли президент Австрии и вице-президент немецкого Бундестага 1 февраля, 12:47 Президент Австрии Александер Ван дер Беллен прибыл в Киев (Фото:A. Van der Bellen / Twitter)

В среду, 1 февраля, вице-президент немецкого Бундестага Катрин Геринг-Экардт и президент Австрии Александер Ван дер Беллен прибыли с визитами в Киев. Об этом представители европейских стран сообщили на своих официальных страницах в Twitter.

Как отметил в своем сообщении Ван дер Беллен, «после почти года войны Украина не забыта»:

«Прибыл в Киев. Вместе с президентом Владимиром Зеленским и смелым народом Украины мы отстаиваем европейские ценности».

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Президент Австрии также в своем обращении сообщил, что эта поездка — знак солидарности к украинцам, отражающим атаку врага. Александр Ван дер Беллен отметил, что в Киеве у него планируется встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Австрия нейтральна в военном плане, но мы ни в коем случае не нейтральны в нашей позиции. Украинцы воюют за страну и будущее своих детей, и мы им в этом помогаем», — заявил австрийский руководитель.

Вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт на своей странице в Twitter также поделилась новостью о прибытии в украинскую столицу:

«Киев. Я прибыла сегодня ночным поездом. Украинцы защищают свою страну и нашу общую свободу. Я восхищаюсь их мужеством. В ближайшие несколько дней я хочу получить представление о реконструкции, гуманитарной ситуации и тяжелых буднях на месте», — отметила в сообщении Геринг-Экардт.