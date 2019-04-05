А теперь серьезно. Движение Честно призвало Зеленского обнародовать декларацию за 2018 год 5 апреля, 12:16 7076 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Valentyn Ogirenko Владимир Зеленский REUTERS / Valentyn Ogirenko

Движение Честно призвало кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обнародовать декларацию за 2018 год.

В Честно отметили, что Зеленский не является должностным лицом и согласно антикоррупционному законодательству, не должен показывать свою декларацию.

"Однако мы убеждены, что обнародование такой информации покажет Вашу готовность к прозрачности и подотчетности перед украинским обществом... Финансовая прозрачность кандидатов тоже должна быть определяющим фактором, за кого граждане отдают свой голос", - отметили в Честно.

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины.

Согласно результатам ЦИК, шоумен Владимир Зеленский получил 30,24%, действующий глава государства Петр Порошенко - 15,95%, лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко - 13,40%.

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Во второй тур выборов президента Украины, который состоится 21 апреля, выходят Зеленский и Порошенко.