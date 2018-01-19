НАПК вызвало на допрос главу Госкино

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Глава Госкино Украины Филипп Ильенко
Фото:bezkino.com

Глава Госкино Украины Филипп Ильенко

Нацагентство по предотвращению коррупции вызвало на допрос главу Государственного агентства Украины по вопросам кино Филиппа Ильенко из-за возможного конфликта интересов.

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

НАПК подозревает, что Филиппа Ильенко в течение 2016-2017 годов нарушил закон О предотвращении и урегулировании конфликта интересов.

Глава Госагентства Украины по вопросам кино в указанный период выдавал поощрительные выплаты начальнику отдела государственного регулирования киновидеопроката, которая является двоюродной сестрой Ильенко, говорится в сообщении.

Глава Госкино приглашен в Национальное агентство 25 января 2018 года.

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