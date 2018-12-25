С микрофоном, в армии, в путешествии. Известные украинцы рассказали, как отпразднуют Новый год Сегодня, 07:09 153 Цей матеріал також доступний українською Фото Pixabay

Журнал Новое Время расспросил известных соотечественников об их планах на зимние праздники

Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ:

Для нас Новый год - семейный праздник, мы стараемся его проводить дома. Сначала это были Одесса, Генуя, потом Киев, сейчас - Вашингтон. Под домашней елкой дети находят свои подарки.

Кстати, в Штатах с этим возникла небольшая проблема - здесь действительно никто не дарит подарки на Новый год, только на Рождество, 24 декабря. Так что пришлось уж выкручиваться Санта Клаусу.

А еще в нашей семье есть традиция - уезжать или улетать на пару дней в какое‑то новое место утром 1 января. Так что у нас Новый год обычно начинается с путешествия.

Андрей Федорив, основатель и владелец брендингового агентства Fedoriv:

Мы мечтали встретить этот Новый год в собственной квартире. Но, к сожалению, в Украине многие подрядчики очень легкомысленно относятся к выполнению своих обязательств. И несмотря на огромное количество нервов и денег, технически это невозможно.

Мы с женой забираем всех детей и улетаем на новогодние праздники в Вену

Поэтому мы с женой забираем всех детей и без кого бы то ни было, только в широком кругу нашей узкой семьи, улетаем на новогодние праздники в Вену.

А когда закончатся зимние каникулы, мы еще на несколько дней умчимся вдвоем с женой в Абу-Даби. Для того чтобы побыть вдвоем, почитать и выдохнуть. И советую всем по возможности, независимо от количества детей помнить, что дети - это продукт любви, а не просто так, и не забывать о паре, а не [думать] только о семье.

Иван Компан, директор Академии Deloitte:

Для меня Новый год - это самый лучший праздник в году! В последние годы я встречаю его на даче, в лесу, со всей семьей - родителями, детьми, племянницами, дальними и близкими родственниками, всеми близкими людьми, кто захочет приехать и порадоваться жизни на природе.

Жаль, что не всегда Дед Мороз балует нас погодой, но уж когда все вокруг белым-бело, то поваляться с детьми и собакой в снегу, выпить на морозце большую рюмку под горящей огнями живой елочкой, посмеяться обо всем, что случилось за год, и помечтать о будущем - это просто чудесно.

А самое необычное празднование со мной случилось в Советской армии. Согласитесь, что пить лимонад в компании ста молодых мужчин и благодарить за наступление очередного года Коммунистическую партию и командование - это очень необычный опыт, который невозможно забыть.

Игорь Гуменный, президент торгово-промышленного холдинга UBC Group:

В этом году мы с семьей на католическое Рождество и на Новый год поедем во Францию. Будем кататься на лыжах на одном из самых больших горнолыжных курортов Французских Альп - Альп-д’Юэз. Это очень французское место. А я стараюсь выбирать такие места, где побольше самих французов. Например, прошлый Новый год мы праздновали в Лез-Арк - еще один известный французский горный курорт.

Но все же на лыжах нет такого яркого ощущения Нового года. Нету такого разухабистого веселья и отрыва, как у нас

Но все же на лыжах нет такого яркого ощущения Нового года. Нету такого разухабистого веселья и отрыва, как у нас. Дело в том, что на Западе главный праздник - это Рождество, а Новый год там празднуют как‑то слишком правильно - с салютами и имитацией веселья.

Поэтому самое яркое празднование Нового года у меня было года три назад. Я тогда остался в Харькове, и в Старгороде был большой бал-маскарад, было много бенгальских огней, были выступления на сцене и танцы на столах. А закончилось все в шесть утра сигарами. Правда, на следующий день я понял смысл фразы: "Боржоми - спонсор 1 января".

Джамала (Сусана Джамаладинова), певица, победительница Евровидения-2016:

В этом году я буду встречать Новый год с семьей и друзьями.

Впервые в жизни мы будем праздновать вместе с нашим малышом Эмиром-Рахманом. Мы не будем, конечно, ждать до полуночи, маленьким детям нельзя так поздно ложиться спать, но хотя бы немного он с нами посидит.

Мы поздравим родителей, потом поедем на вечеринку в Такаву (это кофейня моего мужа). А потом в гости к моему продюсеру, там собирается большая компания друзей. Вот такой вот план.

Сергей Рыбик, клубный МС, гастроблогер:

Новый год я встречаю в развлекательном центре Avalon. Как всегда, с микрофоном. Последние 19 лет я отмечаю праздник на сцене и избавлен от традиционных мучений, где и с кем встретить Новый год.

Последние 19 лет я отмечаю праздник на сцене

Обычно люди ломают головы, что лучше - снять дом с бассейном или улететь на моря, посидеть с родителями или полежать с женщиной, устроить костюмированную вечеринку или прийти в китайском свитере. У меня таких мук выбора нет. Вместо них - легкие и наивные надежды, что 2019 год окажется лучше предыдущего, что не станут хандрить родители, а в сердце по‑прежнему будет петь соловей.

Савелий Либкин, ресторатор (Стейкхаус, Рыба в огне, Дача, Компот):

Никогда не уезжал из Одессы на этот праздник, кроме прошлого года. 2018‑й встретил в Киеве, в Стейкхаусе.

31 декабря я буду с детьми дома. Часов в девять-десять [вечера] приготовлю ужин и раздам подарки, затем кино, и детей уложу спать.

Новый год встречу как обычно - на работе. Отмечу в ресторане Рыба в огне с гостями и сотрудниками. Примерно в два ночи перемещусь на Дачу и продолжу отмечать там. Домой попаду часа в четыре [утра]. Дети у меня весь январь, так что буду папой.

Соломия Витвицкая, ведущая ТСН на 1+1:

Новый год люблю праздновать не в Украине. Или по крайней мере не в Киеве. Хотя в этом году мы с мужем все‑таки остаемся в столице, потому что 31 декабря и он, и я работаем.

Люблю вспоминать, как еще до знакомства с мужем устроила себе грузинское празднование. Взяла у подружки ключи от ее квартиры в центре Тбилиси и купила билет на самолет на 31 декабря. Подруга праздновала Новый год в Киеве, поэтому просто дала мне инструкции, как доехать и найти в квартире все необходимое.

В этом году мы с мужем все‑таки остаемся в столице, потому что 31 декабря и он, и я работаем

Тогда у меня 31 декабря в 17:00 еще был эфир, и я, не снимая грим, прямо из студии уехала в аэропорт. А через несколько часов уже шла по незнакомым улицам Тбилиси со свежайшим хачапури в руках в ожидании невероятного гуляния.

В полночь на площади среди совершенно незнакомых, но невероятно гостеприимных грузин встреча Нового года была поистине сказочной и веселой. Как и последующие две недели в Грузии, за которые я успела и местную еду попробовать, и достопримечательности увидеть, и на лыжах покататься.

Елена Белозерская, офицер Вооруженных сил Украины, блогер:

Я офицер морской пехоты и Новый год, скорее всего, буду встречать в части или где‑то поблизости. Мои близкие служат вместе со мной, так что все в порядке.

А больше всего мне запомнился новый, 2008 год, который мы с друзьями встретили в бункере времен Второй мировой. В 2014‑м все, кто был на том праздновании, ушли добровольцами на фронт и воюют до сих пор.

Игорь Захаренко, гендиректор турфирмы Феерия:

Так случилось, что я лет 15 встречал Новый год за границей. Как правило, в Париже. Иногда в Амстердаме и Берлине. Но со времен Майдана - только в Украине.

Сначала мы собираемся всей семьей дома, а потом идем праздновать на Софийскую площадь. Раньше ходили на Майдан. Хотя прошлый год на Софийской площади нас немного разочаровал. Но и в этом году планируем отмечать Новый год так же, тем более что ждем гостей из Китая.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №47 от 20 декабря 2018 года